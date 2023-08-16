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росіяни обстріляли Дніпропетровщину: загинув хлопець, ще троє людей поранені, серед них – дворічна дитина

Київ • УНН

 • 255613 перегляди

КИЇВ. 16 серпня. УНН. Армія рф у середу обстріляла Межівську громаду Дніпропетровської області. Внаслідок атаки загинув 18-річний хлопець. Ще четверо людей постраждали, зокрема, дворічна дівчинка. Про це у середу повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.

Цитата

“російські терористи вбили 18-річного хлопця. Він отримав поранення через ворожий удар по Межівській громаді, що на Синельниківщині. Лікарі до останнього намагалися врятувати юнака”, — написав Лисак у Telegram.

Внаслідок обстрілу ще четверо людей постраждали. Серед них дитина. За словами Лисака, дівчинці лише 2 роки. Зараз вона в задовільному стані, лікуватиметься амбулаторно.

Атака на район сталася пообіді. Нині там досі горить сільгосппідприємство. Вогонь охопив понад 400 м кв., зазначив Лисак.

Доповнення

Уночі росіяни завдавали ударів по Нікополю, а на ранок атакували Марганецьку громаду Дніпропетровщини.

Українські Національні Новини

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