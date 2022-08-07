Ночью враг ударил ракетами по трем районам Харькова – Синегубов

Цитата

"Оккупанты ночью около 4.40 обстреляли Немышлянский, Индустриальный и Новобаварский районы Харькова. Ракеты запущены из российского белгорода, предположительно – тип ЗРК С-300", – написал Синегубов.

Детали

В Индустриальном и Немышлянском районах в результате попадания ракет есть разрушение гражданской промышленной и критической инфраструктуры – обошлось без жертв.

В Новобарском районе ракета попала в землю возле одного из парков – без разрушений и пострадавших.

Ситуация в Харьковской области

По области оккупанты наносили удары по Богодуховскому, Изюмскому, Чугуевскому и Харьковскому районам.

В Богодуховском районе днем ​​дважды ударили по хозяйствам – возникли масштабные пожары на полях с пшеницей. Синегубов отметил, что рашисты повредили уже более 100 с/х предприятий, уничтожили – более 220 гектаров пшеницы.

Только за прошедшие сутки враг уничтожил 25 гектаров урожая.

В Чугуевском районе оккупанты также обстреливали населенные пункты, горели хозяйственные постройки. В Изюмском районе в результате обстрела горел частный дом с пристройкой, есть попадание по открытым территориям.

По данным областного центра экстренной медицинской помощи, в течение суток госпитализировали двух человек – 16-летнего парня и 83-летнего мужчину в Чугуевском районе. Оба пострадали от мин. Парень взял снаряд, который сдетононировал прямо в руках. Мужчина наступил на мину и получил ранения – он находится в тяжелом состоянии.

Напомним

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что утром оккупанты обстреляли Новобаварский и Немышлянский районы города.