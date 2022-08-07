Вночі ворог вдарив ракетами по трьох районах Харкова – Синєгубов

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"Окупанти вночі близько 4.40 обстріляли Немишлянський, Індустріальний та Новобаварський райони Харкова. Ракети запущені із російського Бєлгорода, імовірно – тип ЗРК С-300", – написав Синєгубов.

Деталі

В Індустріальному та Немишлянському районах внаслідок влучання ракет є руйнування цивільної промислової та критичної інфраструктури – обійшлося без жертв.

У Новобарському районі ракета влучила в землю біля одного з парків – без руйнувань та постраждалих.

Ситуація у Харківській області

По області окупанти завдавали ударів по Богодухівському, Ізюмському, Чугуївському та Харківському районах.

У Богодухівському районі вдень двічі вдарили по господарствах – виникли масштабні пожежі на полях із пшеницею. Синєгубов зазначив, що рашисти пошкодили вже понад 100 с/г підприємств, знищили – більше ніж 220 гектарів пшениці.

Лише минулої доби ворог знищив 25 гектарів урожаю.

У Чугуївському районі окупанти також обстрілювали населені пункти, горіли господарчі споруди. В Ізюмському районі внаслідок обстрілу горів приватний будинок з прибудовою, є влучанння по відкритих територіях.

За даними обласного центру екстреної медичної допомоги, протяги доби госпіталізували двох осіб – 16-річного хлопця та 83-річного чоловіка у Чугуївському районі. Обоє постраждали від мін. Хлопець взяв снаряд, який здетононував просто в руках. Чоловік наступив на міну та зазнав поранень – він перебуває у тяжкому стані.

Нагадаємо

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що вранці окупанти обстріляли Новобаварський та Немишлянський райони міста.