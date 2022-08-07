Вночі ворог вдарив ракетами по трьох районах Харкова – Синєгубов

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 38089 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 84728 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 124096 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 175535 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 172600 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 171578 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 148565 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 115644 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 108796 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 309895 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3 м/с
95 %
745 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

У рейтинг найбагатших людей світу за версією Forbes потрапили шість українців: імена

1 квітня, 15:11 • 34887 перегляди

Через погодні умови та близькі вибухи: у Харкові замінили прапор на найвищому флагштоку

1 квітня, 15:15 • 45725 перегляди

Військові знову можуть придбати квитки зі спецрезерву Укрзалізниці в Армія+

1 квітня, 15:34 • 37549 перегляди

Окупанти завдали десятки ударів по Дніпропетровщині: серед постраждалих 14-річний хлопчик

1 квітня, 16:13 • 33165 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 43141 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 184335 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 309896 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 570789 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 514407 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 714871 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Анналена Бербок

Ілон Маск

Андрій Сибіга

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 43141 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 92740 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 120333 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 143342 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 156858 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Безпілотний літальний апарат

IRIS-T

Зенітна установка Gepard

Фокс Ньюс

Вночі ворог вдарив ракетами по трьох районах Харкова – Синєгубов

Вночі ворог вдарив ракетами по трьох районах Харкова – Синєгубов

Київ • УНН

 • 121637 перегляди

КИЇВ. 7 серпня. УНН. Цієї ночі російські окупанти завдали ракетного удару по трьох районах Харкова – є руйнування промислової та критичної інфраструктури. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує УНН.

Цитата

"Окупанти вночі близько 4.40 обстріляли Немишлянський, Індустріальний та Новобаварський райони Харкова. Ракети запущені із російського Бєлгорода, імовірно – тип ЗРК С-300", – написав Синєгубов.

Деталі

В Індустріальному та Немишлянському районах внаслідок влучання ракет є руйнування цивільної промислової та критичної інфраструктури – обійшлося без жертв.

У Новобарському районі ракета влучила в землю біля одного з парків – без руйнувань та постраждалих.

Ситуація у Харківській області

По області окупанти завдавали ударів по Богодухівському, Ізюмському, Чугуївському та Харківському районах.

У Богодухівському районі вдень двічі вдарили по господарствах – виникли масштабні пожежі на полях із пшеницею. Синєгубов зазначив, що рашисти пошкодили вже понад 100 с/г підприємств, знищили – більше ніж 220 гектарів пшениці.

Лише минулої доби ворог знищив 25 гектарів урожаю.

У Чугуївському районі окупанти також обстрілювали населені пункти, горіли господарчі споруди. В Ізюмському районі внаслідок обстрілу горів приватний будинок з прибудовою, є влучанння по відкритих територіях.

За даними обласного центру екстреної медичної допомоги, протяги доби госпіталізували двох осіб – 16-річного хлопця та 83-річного чоловіка у Чугуївському районі. Обоє постраждали від мін. Хлопець взяв снаряд, який здетононував просто в руках. Чоловік наступив на міну та зазнав поранень – він перебуває у тяжкому стані.

Нагадаємо

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що вранці окупанти обстріляли Новобаварський та Немишлянський райони міста.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Bitcoin
$85,166.00
Золото
$3,146.89
Tesla
$268.93
Brent
$74.53
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,905.00