Вночі ворог вдарив ракетами по трьох районах Харкова – Синєгубов
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Цієї ночі російські окупанти завдали ракетного удару по трьох районах Харкова – є руйнування промислової та критичної інфраструктури. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує УНН.
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"Окупанти вночі близько 4.40 обстріляли Немишлянський, Індустріальний та Новобаварський райони Харкова. Ракети запущені із російського Бєлгорода, імовірно – тип ЗРК С-300", – написав Синєгубов.
Деталі
В Індустріальному та Немишлянському районах внаслідок влучання ракет є руйнування цивільної промислової та критичної інфраструктури – обійшлося без жертв.
У Новобарському районі ракета влучила в землю біля одного з парків – без руйнувань та постраждалих.
Ситуація у Харківській області
По області окупанти завдавали ударів по Богодухівському, Ізюмському, Чугуївському та Харківському районах.
У Богодухівському районі вдень двічі вдарили по господарствах – виникли масштабні пожежі на полях із пшеницею. Синєгубов зазначив, що рашисти пошкодили вже понад 100 с/г підприємств, знищили – більше ніж 220 гектарів пшениці.
Лише минулої доби ворог знищив 25 гектарів урожаю.
У Чугуївському районі окупанти також обстрілювали населені пункти, горіли господарчі споруди. В Ізюмському районі внаслідок обстрілу горів приватний будинок з прибудовою, є влучанння по відкритих територіях.
За даними обласного центру екстреної медичної допомоги, протяги доби госпіталізували двох осіб – 16-річного хлопця та 83-річного чоловіка у Чугуївському районі. Обоє постраждали від мін. Хлопець взяв снаряд, який здетононував просто в руках. Чоловік наступив на міну та зазнав поранень – він перебуває у тяжкому стані.
Нагадаємо
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що вранці окупанти обстріляли Новобаварський та Немишлянський райони міста.