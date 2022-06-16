Враг давит в Северодонецке и Тошковке - Гайдай
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Российские захватчики давят в Северодонецке и Тошковце, сжигают села Горской и Попаснянской громад в Луганской области, сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, пишет УНН.
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"Когда-то целью россиян было взятие столицы Украины за три дня. Через почти четыре месяца они мечтают и не считают жертв, лишь бы контролировать Северодонецк, где из 100 тысяч жителей осталось около 10 тысяч. Город является ключевой точкой в системе оборонной операции Луганской области. Это вчера подтвердил и Главнокомандующий ВСУ", - написал Гайдай в Telegram.
Детали
По словам главы ОВА, "российская армия теряет бойцов сотнями, находит резервы и продолжает разрушать Северодонецк". "Вчера они ударили по территории "Стеклопластика" и бывшего завода измерений. Вновь пострадали Павлоград и Синецкий. Штурм города продолжается и на текущую минуту. Наши военные держат оборону", - отметил Гайдай.
"Вооруженные силы Украины сдерживают врага, как только можно. Вчера отбили очередной штурм Тошковки, где разрушений стает больше с каждым днем. Как и в Викторовке, Новоивановке, Волчеяровке, Нырковом и других населенных пунктах. Только в Горском за день повреждено 12 домов", – подчеркнул глава ОВА.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский проинформировал, что наиболее жестокие бои происходят в Северодонецке и во всех городах и громадах рядом.