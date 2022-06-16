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Ворог тисне в Сєвєродонецьку та Тошківці - Гайдай

Ворог тисне в Сєвєродонецьку та Тошківці - Гайдай

Київ • УНН

 • 141668 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. Російські загарбники тиснуть в Сєвєродонецьку та Тошківці, спалюють села Гірської та Попаснянської громад на Луганщині, повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, пише УНН.

Цитата

"Колись ціллю росіян було взяття столиці України за три дні. Через майже чотири місяці вони мріють і не рахують жертв, аби тільки контролювати Сєвєродонецьк, де зі 100 тисяч жителів залишилося близько 10 тисяч. Місто є ключовою точкою в системі оборонної операції Луганської області. Це вчора підтвердив і Головнокомандувач ЗСУ", - написав Гайдай у Telegram.

Деталі

За словами голови ОВА, "російська армія втрачає бійців сотнями, знаходить резерви та продовжує руйнувати Сєвєродонецьк". "Вчора вони вдарили по території "Склопластику" та колишнього заводу вимірів. Знову постраждали Павлоград та Синецький. Штурм міста триває і на поточну хвилину. Наші військові тримають оборону", - зазначив Гайдай.

"Збройні сили України стримують ворога, як тільки можна. Вчора відбили черговий штурм Тошківки, де руйнувань більшає щодня. Як і в Вікторівці, Новоіванівці, Вовчоярівці, Нирковому та інших населених пунктах. Тільки у Гірському за день пошкоджено 12 будинків", - наголосив голова ОВА.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський проінформував, що найбільш жорстокі бої відбуваються в Сєвєродонецьку та в усіх містах і громадах поруч.

Українські Національні Новини

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