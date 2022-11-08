Враг сегодня выпустил по Сумщине 59 мин и снарядов
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. В течение 8 ноября в Сумской области под обстрелами были Краснопольская, Белопольская, Зноб-Новгородская, Великописаревская и Миропольская общины. Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, передает УНН.
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"За сегодня враг направил на приграничье 59 мин и снарядов. Под обстрелами были Краснопольская, Белопольская, Зноб-Новгородская, Великописаревская и Миропольская общины", – сообщил председатель ОВА Живицкий.
Подробности
Краснопольская община: в 10:20 на одно из пограничных сел армейцы России сбросили взрывчатку с беспилотника.
А по другому населенному пункту громады около 14:00 россияне одновременно ударили из САУ (2 "прилета") и минометов (14 “прилетов"). К счастью, без разрушений.
По Великописаревской громаде враг гатив из минометов. Было 3 взрыва на нашей территории. Без разрушений.
По Зноб-Новгородской громаде россияне тоже стреляли из минометов (8 "прилетов"). Без разрушений.
Белопольская громада: здесь россияне задействовали артиллерию. Было 20 взрывов в окрестностях пограничного села. Повреждены электроопоры. Село без света – работает аварийная бригада.
По Миропольской громаде враг стрелял из минометов (11 "прилетов2). Без разрушений.