Враг сегодня выпустил по Сумщине 59 мин и снарядов

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КИЕВ. 8 ноября. УНН. В течение 8 ноября в Сумской области под обстрелами были Краснопольская, Белопольская, Зноб-Новгородская, Великописаревская и Миропольская общины. Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, передает УНН.

Цитата

"За сегодня враг направил на приграничье 59 мин и снарядов. Под обстрелами были Краснопольская, Белопольская, Зноб-Новгородская, Великописаревская и Миропольская общины", – сообщил председатель ОВА Живицкий.

Подробности

Краснопольская община: в 10:20 на одно из пограничных сел армейцы России сбросили взрывчатку с беспилотника.
А по другому населенному пункту громады около 14:00 россияне одновременно ударили из САУ (2 "прилета") и минометов (14 “прилетов"). К счастью, без разрушений.

По Великописаревской громаде враг гатив из минометов. Было 3 взрыва на нашей территории. Без разрушений.

По Зноб-Новгородской громаде россияне тоже стреляли из минометов (8 "прилетов"). Без разрушений.

Белопольская громада: здесь россияне задействовали артиллерию. Было 20 взрывов в окрестностях пограничного села. Повреждены электроопоры. Село без света – работает аварийная бригада.

По Миропольской громаде враг стрелял из минометов (11 "прилетов2). Без разрушений.

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