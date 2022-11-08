Ворог сьогодні випустив по Сумщині 59 мін та снарядів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Протягом 8 листопада у Сумській області під обстрілами були Краснопільська, Білопільська, Зноб-Новгородська, Великописарівська та Миропільська громади. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, передає УНН.
Цитата
«За сьогодні ворог спрямував на прикордоння 59 мін та снарядів. Під обстрілами були Краснопільська, Білопільська, Зноб-Новгородська, Великописарівська та Миропільська громади», - повідомив голова ОВА Живицький.
Деталі
Краснопільська громада: о 10:20 на одне із прикордонних сіл армійці рф скинули вибухівку з безпілотника.
А по іншому населеному пункту громади близько 14:00 росіяни одночасно вдарили із САУ (2 «прильоти») та мінометів (14 “прильотів»). На щастя, без руйнувань.
По Великописарівській громаді ворог гатив із мінометів. Було 3 вибухи на нашій території. Без руйнувань.
По Зноб-Новгородській громаді росіяни теж стріляли із мінометів (8 «прильотів»). Без руйнувань.
Білопільська громада: тут росіяни задіяли артилерію. Було 20 вибухів на околицях прикордонного села. Пошкоджені електроопори. Село без світла - працює аварійна бригада.
По Миропільській громаді ворог стріляв із мінометів (11 «прильотів»). Без руйнувань.