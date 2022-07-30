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Враг штурмовыми действиями по трем направлениям пытался установить контроль над Семигорьем - Генштаб

Киев • УНН

 • 84297 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. Оккупанты штурмовыми действиями по трем направлениям пытались установить контроль над населенным пунктом Семигирье, имеет частичный успех. Об этом сообщили в Генштабе, передает УНН.

Цитата

"Штурмовыми действиями по трем направлениям пытался установить контроль над населенным пунктом Семигирье, имеет частичный успех, закрепляется на окраине населенного пункта", - говорится в сообщении.

Добавим

Кроме того, по данным Генштаба, на Авдеевском направлении противник обстреливал позиции наших войск из танков, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня вдоль линии столкновения и в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Яснобродовка, Авдеевка, Невельское, Первомайское. Нанес авиаудар возле Авдеевки.

С целью улучшения тактического положения вел штурмовые действия в направлениях Новоселовка Вторая – Красногоровка, Спартак – Авдеевка, успеха не имел, отошел. Вел воздушную разведку позиций наших войск БПЛА.
На Новопавловском направлении отмечены обстрелы возле Новоселки, Марьинки, Никольского, Угледара, Пречистовки, Великой Новоселки и авиаудар неподалеку Марьинки. Враг вел штурмовые действия в направлении Егоровка – Павловка, успеха не имел, отошел.

Напомним

Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения россии, в Украине достигли уже около 40 670 человек, 1759 танков и сотен единиц военной техники.

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