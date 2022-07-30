Ворог штурмовими діями з трьох напрямків намагався встановити контроль над Семигір’ям - Генштаб

Цитата

"Штурмовими діями з трьох напрямків намагався встановити контроль над населеним пунктом Семигір’я, має частковий успіх, закріплюється на околиці населеного пункту", - йдеться у повідомленні.

Додамо

Крім того, за даними Генштабу, на Авдіївському напрямку противник обстрілював позиції наших військ із танків, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню вздовж лінії зіткнення та в районах населених пунктів Новобахмутівка, Яснобродівка, Авдіївка, Невельське, Первомайське і Красногорівка. Завдав авіаудару біля Авдіївки.

З метою покращення тактичного положення вів штурмові дії у напрямках Новоселівка Друга – Красногорівка, Спартак – Авдіївка, успіху не мав, відійшов. Вів повітряну розвідку позицій наших військ БпЛА.

На Новопавлівському напрямку відзначено обстріли біля Новосілки, Мар’їнки, Микільського, Вугледара, Пречистівки, Великої Новосілки та авіаудар неподалік Мар’їнки. Ворог вів штурмові дії у напрямку Єгорівка - Павлівка, успіху не мав, відійшов.

Нагалаємо

Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 40 670 осіб, 1759 танків та сотень одиниць військової техніки.