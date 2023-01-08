Враг расстреливает своих военных: для поддержания дисциплины задействовали росгвардию

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«Для поддержания воинской дисциплины и недопущения распространения панических настроений среди личного состава оккупационных войск, действующих на Запорожском направлении, противник задействовал подразделения росгвардии. Так, стало известно, что 5 января, вблизи населенного пункта Чистополье, было расстреляно 6 человек, которые выразили позицию о сдаче в плен Силам обороны Украины», - говорится в сообщении.

Кроме того, с целью дискредитации украинского военного руководства, противник распространяет дезинформацию о подготовке огневого поражения Силами обороны медицинских учреждений Луганщины, где проходят лечение раненые российские захватчики.

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