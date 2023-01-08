Генштаб: ворог може завдати ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури по всій Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Є ймовірність ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури по всій території України. Про це УНН повідомляє з посиланням на вечірнє зведення Генерального штабу ЗСУ.
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«Є небезпека завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури на всій території України. Будьте уважні та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги», - повідомляє Генштаб.
У Генштабі повідомили, що протягом доби окупанти завдали одного ракетного та 19 авіаційних ударів. Здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, і по цивільній інфраструктурі.
Нагадаємо
Противник веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках, намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку. Зосереджує зусилля на захопленні Донецької області в межах адміністративного кордону, успіху не має.