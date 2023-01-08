Генштаб: враг может нанести ракетные удары по объектам критической инфраструктуры по всей Украине

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«Есть опасность нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры на всей территории Украины. Будьте внимательны и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги», - сообщает Генштаб.

В Генштабе сообщили, что в течение суток оккупанты нанесли один ракетный и 19 авиационных ударов. Совершили более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе и по гражданской инфраструктуре.

Напомним

Противник ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях, пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлении. Сосредоточивает усилия на захвате Донецкой области в пределах административной границы, успеха не имеет.