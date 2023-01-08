Ворог розстрілює своїх військових: для підтримки дисципліни задіяли росгвардію
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Ворог задіяв підрозділи росгвардії для підтримки дисципліни серед військових. Шістьох військових було розстріляно за бажання здатися в полон. Про це УНН повідомляє з посиланням на вечірнє зведення Генштабу Збройних сил України.
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«Для підтримання військової дисципліни та недопущення поширення панічних настроїв серед особового складу окупаційних військ, що діють на Запорізькому напрямку, противник задіяв підрозділи росгвардії. Так, стало відомо, що 5 січня, поблизу населеного пункту Чистопілля, було розстріляно 6 осіб, які висловили позицію про здачу в полон Силам оборони України», - йдеться у повідомленні.
Крім того, з метою дискредитації українського військового керівництва, противник поширює дезінформацію про підготовку вогневого ураження Силами оборони медичних закладів Луганщини, де проходять лікування поранені російські загарбники.
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