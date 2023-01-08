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Ворог розстрілює своїх військових: для підтримки дисципліни задіяли росгвардію

Київ • УНН

 • 465417 перегляди

КИЇВ. 8 січня. УНН. Ворог задіяв підрозділи росгвардії для підтримки дисципліни серед військових. Шістьох військових було розстріляно за бажання здатися в полон. Про це УНН повідомляє з посиланням на вечірнє зведення Генштабу Збройних сил України.

Ворог розстрілює своїх військових: для підтримки дисципліни задіяли росгвардію

Цитата

«Для підтримання військової дисципліни та недопущення поширення панічних настроїв серед особового складу окупаційних військ, що діють на Запорізькому напрямку, противник задіяв підрозділи росгвардії. Так, стало відомо, що 5 січня, поблизу населеного пункту Чистопілля, було розстріляно 6 осіб, які висловили позицію про здачу в полон Силам оборони України», - йдеться у повідомленні.

Крім того, з метою дискредитації українського військового керівництва, противник поширює дезінформацію про підготовку вогневого ураження Силами оборони медичних закладів Луганщини, де проходять лікування поранені російські загарбники.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Генштаб: ворог може завдати ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури по всій Україні

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