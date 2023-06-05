Враг продолжает сосредотачивать усилия на Донбассе: за сутки произошло 25 боевых столкновений
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. Противник и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. В течение суток состоялось 25 боевых столкновений, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
Детали
На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Невское Луганской и Спорное Донецкой областей. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекамское, Торское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.
На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в направлении Ивановского, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Торецк и Белая Гора Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Орехово-Васильевка, Хромовое, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Белая Гора, Дилиевка и Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении противник совершил неудачную попытку наступления вблизи Невельского. Нанес авиационные удары в районе Авдеевки Донецкой области. Осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Ласточкино, Северное, Первомайское, Карловка, Невельское Донецкой области.
На Марьинском направлении наши защитники отбили все 8 атак противника в районе города Марьинка, в то же время, враг нанес авиационные удары в пределах населенного пункта. Артиллерийским обстрелам подверглись Острое, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.
На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Большой Новоселки. Осуществил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Новоукраинка и Временка Донецкой области.
Напомним
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 210 350 человек, 3848 танков и сотен единиц военной техники.