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Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на востоке Украины: за сутки произошло 23 боевых столкновения

Киев • УНН

 • 782826 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Донецкой области. В течение суток состоялось 23 боевых столкновения. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на востоке Украины: за сутки произошло 23 боевых столкновения

Цитата

"Противник сосредоточивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток состоялось 23 боевых столкновения", - говорится в сообщении.

Детали

Так, на Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Веселого. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Ямполь, Спирное и Веселое Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области и Ямполовка, Торское, Диброва, Верхнекам’янское, Спирное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационный удар в районе Белой Горы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Благодатное, Новомарково, Калиновка, Ивановское, Белая Гора, Дружба, Торецк, Пивденное, Сухая балка Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник проводил наступательные действия в направлении Авдеевки, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Северного Донецкой области. Осуществил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Керамик, Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Водяное, Первомайское, Нетайлово, Карловка, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские защитники отбили все 14 вражеских атак в районе города Марьинка. Враг нанес авиационные удары в районах Старомихайловки и Красногоровки. В то же время, совершил артиллерийские обстрелы Красногоровки, Марьинки, Георгиевки, Максимильяновки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг проводил безуспешные наступательные действия в направлении Благодатного. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Золотая Нива, Шахтерское, Великая Новоселка, Временка и Благодатное Донецкой области. Осуществил обстрелы Богоявленки, Угледара, Пречистовки, Золотой Нивы и Великой Новоселки.

Напомним

За прошедшую неделю украинские военные в ходе ведения наступательной операции освободили семь населенных пунтков.

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