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Українські військові за минулий тиждень звільнили вже 7 населених пунктів

Київ • УНН

 • 2366839 перегляди

КИЇВ. 12 червня. УНН. За минулий тиждень українські військові в ході ведення наступальної операції звільнили сім населених пунтків. Про це у Telegram повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, передає УНН.

Українські військові за минулий тиждень звільнили вже 7 населених пунктів

Деталі

За словами Маляр, за минулий тиждень в ході ведення наступальної операції у Донецькому та Таврійському операційних районах:

- просування військ наступального угруповання склало 6,5 км

- площа території взятої під контроль 90 кВ.км

- звільнено 7 населених пунктів: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне.

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