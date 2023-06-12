Українські військові за минулий тиждень звільнили вже 7 населених пунктів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. За минулий тиждень українські військові в ході ведення наступальної операції звільнили сім населених пунтків. Про це у Telegram повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, передає УНН.
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За словами Маляр, за минулий тиждень в ході ведення наступальної операції у Донецькому та Таврійському операційних районах:
- просування військ наступального угруповання склало 6,5 км
- площа території взятої під контроль 90 кВ.км
- звільнено 7 населених пунктів: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне.
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