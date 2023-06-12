Украинские военные за прошедшую неделю освободили уже 7 населенных пунктов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. За прошедшую неделю украинские военные в ходе ведения наступательной операции освободили семь населенных пунктов. Об этом в Telegram сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, передает УНН.
Детали
По словам Маляр, за прошедшую неделю в ходе ведения наступательной операции в Донецком и Таврическом операционных районах:
- продвижение войск наступательной группировки составило 6,5 км
- площадь территории взятой под контроль 90 кВ.км
- освобождено 7 населенных пунктов: Лобково, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное.
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