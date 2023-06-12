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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Украинские военные за прошедшую неделю освободили уже 7 населенных пунктов

Киев • УНН

 • 2366839 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. За прошедшую неделю украинские военные в ходе ведения наступательной операции освободили семь населенных пунктов. Об этом в Telegram сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, передает УНН.

Украинские военные за прошедшую неделю освободили уже 7 населенных пунктов

Детали

По словам Маляр, за прошедшую неделю в ходе ведения наступательной операции в Донецком и Таврическом операционных районах:

- продвижение войск наступательной группировки составило 6,5 км

- площадь территории взятой под контроль 90 кВ.км

- освобождено 7 населенных пунктов: Лобково, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное.

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