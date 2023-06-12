Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на сході України: за добу відбулось 23 бойових зіткнення
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Донеччини. Протягом доби відбулось 23 бойових зіткнення. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.
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"Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби відбулось 23 бойових зіткнення", - йдеться в повідомленні.
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Так, на Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Веселого. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Ямпіль, Спірне та Веселе Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Торське, Діброва, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.
На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Білої Гори Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Благодатне, Новомаркове, Калинівка Іванівське, Біла Гора, Дружба, Торецьк, Південне, Суха балка Донецької області.
На Авдіївському напрямку противник проводив наступальні дії у напрямку Авдіївки, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Авдіївки та Сєверного Донецької області. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Керамік, Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне, Водяне, Первомайське, Нетайлове, Карлівка, Невельське Донецької області.
На Мар’їнському напрямку українські захисники відбили усі 14 ворожих атак в районі міста Мар’їнка. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Старомихайлівки та Красногорівки. В той же час, здійснив артилерійські обстріли Красногорівки, Мар’їнки, Георгіївки, Максимільянівки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області.
На Шахтарському напрямку ворог проводив безуспішні наступальні дії у напрямку Благодатного. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Золота Нива, Шахтарське, Велика Новосілка, Времівка та Благодатне Донецької області. Здійснив обстріли Богоявленки, Вугледара, Пречистівки, Золотої Ниви та Великої Новосілки.
Нагадаємо
За минулий тиждень українські військові в ході ведення наступальної операції звільнили сім населених пунтків.