Враг попал в частный сектор в Донецкой области: среди пострадавших ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. К вечеру российские оккупанты обстреляли частный сектор Покровска в Донецкой области. В результате чего есть раненые, среди них ребенок. Об этом сообщает Суспильне со ссылкой на начальника Покровской городской военной администрации Сергей Добряк, пишет УНН.
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"Легкие ранения получили четыре человека, среди них ребенок 2011 года рождения у него ранены стопы. Еще один пожилой человек получил испуг", — рассказал Сергей Добряк.
По его словам, враг, вероятно, попал крылатой ракетой.