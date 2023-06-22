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Враг попал в частный сектор в Донецкой области: среди пострадавших ребенок

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 июня. УНН. К вечеру российские оккупанты обстреляли частный сектор Покровска в Донецкой области. В результате чего есть раненые, среди них ребенок. Об этом сообщает Суспильне со ссылкой на начальника Покровской городской военной администрации Сергей Добряк, пишет УНН.

Враг попал в частный сектор в Донецкой области: среди пострадавших ребенок

Цитата 

"Легкие ранения получили четыре человека, среди них ребенок 2011 года рождения у него ранены стопы. Еще один пожилой человек получил испуг", — рассказал Сергей Добряк.

По его словам, враг, вероятно, попал крылатой ракетой.

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