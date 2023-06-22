Ворог поцілив у приватний сектор на Донеччині: серед постраждалих дитина

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"Легкі поранення отримали чотири людини, серед них дитина 2011 року народження у неї поранені стопи. Ще одна особа похилого віку отримала переляк", — розповів Сергій Добряк.

За його словами, ворог, ймовірно, поцілив крилатою ракетою.