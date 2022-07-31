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Враг переместил часть подразделений из Славянского на Запорожское направление – Генштаб

Враг переместил часть подразделений из Славянского на Запорожское направление – Генштаб

Киев • УНН

 • 113291 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. Зафиксировано перемещение отдельных подразделений врага со Славянского на Запорожское направление. Об этом в вечернем своде сообщил представитель Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины Александр Штупун, передает УНН.

На Южнобужском направлении враг сосредотачивает усилия на удержании занятых рубежей и недопущении создания Силами обороны благоприятных условий для возобновления наступления. Применяет средства огневого поражения для обстрелов позиций наших войск, разрушения объектов гражданской и военной инфраструктуры вдоль линии столкновения и в глубине обороны.

«Корабельная группировка противника в акваториях Черного и Азовского морей основные усилия сосредотачивает на блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и поражении военных объектов и элементов инфраструктуры в глубине территории Украины. В готовности к ударам высокоточным оружием находятся четыре носителя крылатых ракет морского базирования», - сообщил Штупун.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация изменений не претерпела, подразделения вооруженных сил республики Беларусь выполняют задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.

На Северском направлении из ствольной и реактивной артиллерии противник обстрелял районы населенных пунктов Гай и Сеньковка Черниговской области и Шевченково, Рыжевка, Белополье, Искрисковщина и Ромашково Сумской области. Также провел воздушную разведку БПЛА возле Железного Моста Черниговской области.

На Харьковском направлении враг осуществлял огненное поражение из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Харьков, Дуванка, Уды, Дементиевка, Петровка, Прудянка, Питомник, Пришиб, Пушкарное, Руськи Тишки, Протопоповка, Верхняя , Коробочкино, Борщева, Старый Салтов, Русская Лозовая, Слатино и Сосновка. Нанес авиаудар неподалеку от Старого Салтова. Оккупанты безуспешно пытались продвинуться в направлении Гусаровки. Получили отпор и отошли.

На Словянском направлении враг задействовал артиллерию для обстрелов районов населенных пунктов Славянск, Андреевка, Долина, Довгенькое, Курулька, Гусаровка, Адамовка, Богородичное, Краснополье, Карнауховка, Красное, Красная Поляна.

На Краматорском направлении противник совершал обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков в районах Северска, Калеников, Переездного, Звоновки, Выемки, Верхнекамянского, Кривой Луки, Спорного и Серебрянки. Нанес авиаудары вблизи Спорного и Григоровки. В районе Серебрянки, силами разведывательной группы, пытался выявить позиции наших войск, успеха противник не имел, и отошел. Задействовал для разведки БПЛА возле Григоровки.

На Бахмутском направлении враг совершал обстрелы в районах населенных пунктов Кодема, Вершина, Майское, Бахмут, Зайцево, Соледарь, Яковлевка, Покровское и Белогоровка.

Под прикрытием авиации пытался улучшить тактическое положение в районах Вершины, Соледара, Яковлевки и Покровского. Эти планы метким огнем сорвали наши воины. После провальных штурмовых действий оккупанты отошли.
На Авдеевском направлении противник, имеющимися средствами огневого поражения, совершал обстрелы возле Невельского, Уманского, Нью-Йорка, Красногоровки, Авдеевки, Песков и Новобахмутовки.

Российская штурмовая и армейская авиация цинично ударила по населенным пунктам Авдеевка, Новоселовка и Юрьевка.

Оккупанты пытались продвинуться в районах Каменки и Песков. Здесь штурм провалился. В районе Авдеевки отдельные подразделения врага имеют частичный успех.

На Новопавловском направлении артобстрелы фиксировались в районах населенных пунктов Марьинка, Пречистовка, Большая Новоселка, Новополь, Новоселка, Времовка, Белогорья, Зеленое Поле, Павловка, Ольговское, Угледар, Новоукраинка, Темировка, Степногорск, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Железнодорожное, Нестерянка и Малые Щербаки. Штурмовая и армейская авиация врага нанесла удары у Малых Щербаков, Степного, Маринки и Егоровки. Противник осуществил воздушную разведку БпЛА вблизи Степногорска и Мирного.

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