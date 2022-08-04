Враг пытался прорвать оборону недалеко от Марьинки: понес потери и отошел
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Враг безуспешно пытался прорвать оборону неподалеку от Марьинки, понес потери и отошел, передает УНН со ссылкой на Генштаб.
Детали
На Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных наступательных действий не вел, производит обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения. Нанес авиационные удары вблизи Новополя.
"Беспешно пытался прорвать оборону неподалеку от Марьинки, понес потери и отошел, - сообщили в Генштабе.
На Южнобужском направлении противник сосредотачивает усилия на недопущении продвижения подразделений Сил обороны Украины вглубь временно занятой им территории.
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