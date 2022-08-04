Ворог намагався прорвати оборону неподалік Марʼїнки: зазнав втрат та відійшов
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Ворог безуспішно намагався прорвати оборону неподалік Марʼїнки, зазнав втрат та відійшов, передає УНН із посиланням на Генштаб.
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На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних наступальних дій не вів, здійснює обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. Завдав авіаційних ударів поблизу Новополя.
"Безуспішно намагався прорвати оборону неподалік Марʼїнки, зазнав втрат та відійшов, - повідомили у Генштабі.
На Південнобузькому напрямку противник зосереджує зусилля на недопущенні просування підрозділів Сил оборони України вглиб тимчасово зайнятої ним території.
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