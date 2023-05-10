Враг на Запорожье нанес более сотни ударов, тяжело ранена женщина

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"За прошедшие сутки враг нанес 107 ударов: 93 артобстрела, 10 из РСЗО, 3 атаки с БПЛА и авиаудар. Под огнем снова оказались 19 населенных пунктов на линии фронта вокруг Каменского, Орехова и Гуляйполя. Этой ночью во время обстрела Никольского дома тяжелые ранения получила 34-летняя женщина. Ей оказывается вся необходимая помощь", - написал Малашко.

Дополнение

По данным Генштаба, за прошедшие сутки враг нанес 23 ракетных и 43 авиационных ударов, совершил 97 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В частности, 5 ракет С-300 по городам Купянск, Славянск, Краматорск и Константиновка.