Ворог на Запоріжжі завдав понад сотню ударів, тяжко поранено жінку
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Російські війська минулої доби завдали 107 ударів по Запорізькій області, зокрема, тричі атакували з дронів, було поранено жінку, повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram, пише УНН.
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"За минулу добу ворог завдав 107 ударів: 93 артобстріли, 10 з РСЗВ, 3 атаки з БПЛА та авіаудар. Під вогнем знову опинилися 19 населених пунктів на лінії фронту навколо Кам'янського, Оріхова та Гуляйполя. Цієї ночі під час обстрілу Мікільського вдома важкі поранення отримала 34-річна жінка. Їй надається вся необхідна допомога", - написав Малашко.
Доповнення
За даними Генштабу, протягом минулої доби ворог завдав 23 ракетних та 43 авіаційних ударів, здійснив 97 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, 5 ракет С-300 по містах Куп'янськ, Слов'янськ, Краматорськ і Костянтинівка.