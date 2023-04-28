Враг на Запорожье свирепствует и бьет по гражданским, за сутки 90 обстрелов - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Российские оккупанты за минувшие сутки нанесли 90 ударов по Запорожской области, в частности, совершили 12 атак с применением беспилотников, сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram, пишет УНН.
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"Враг свирепствует и бьет по гражданским: в Орехове, Гуляйполе, Новоданиловке, Преображенке, Зализничном, Каменском фиксируются последствия атак. За сутки российские войска совершили 90 обстрелов по 21 прифронтовому населенному пункту: 74 артиллерийских ударов, 4 из РСЗО и 12 атак с применением БПЛА. Есть разрушения, но люди, к счастью, уцелели", - написал Малашко.
Напомним
Из-за ночной атаки врага на мирных спящих людей в Днепропетровской, Черкасской и Киевской областях есть погибшие и раненые.