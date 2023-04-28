Враг на Запорожье свирепствует и бьет по гражданским, за сутки 90 обстрелов - глава ОВА

Цитата

"Враг свирепствует и бьет по гражданским: в Орехове, Гуляйполе, Новоданиловке, Преображенке, Зализничном, Каменском фиксируются последствия атак. За сутки российские войска совершили 90 обстрелов по 21 прифронтовому населенному пункту: 74 артиллерийских ударов, 4 из РСЗО и 12 атак с применением БПЛА. Есть разрушения, но люди, к счастью, уцелели", - написал Малашко.

Напомним

Из-за ночной атаки врага на мирных спящих людей в Днепропетровской, Черкасской и Киевской областях есть погибшие и раненые.