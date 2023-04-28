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Ворог на Запоріжжі лютує та б'є по цивільних, за добу 90 обстрілів - голова ОВА

Київ • УНН

 • 306108 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Російські окупанти за минулу добу завдали 90 ударів по Запорізькій області, зокрема, здійснили 12 атак із застосуванням безпілотників, повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Ворог лютує та б'є по цивільним: в Оріхові, Гуляйполі, Новоданилівці, Преображенці, Залізничному, Кам'янському фіксуються наслідки атак. За добу російські війська здійснили 90 обстрілів по 21 прифронтовому населеному пункту: 74 артилерійських ударів, 4 з РСЗВ та 12 атак із застосуванням БПЛА. Є руйнування, але люди, на щастя, вціліли", - написав Малашко.

Нагадаємо

Через нічну атаку ворога на мирних сплячих людей на Дніпропетровщині, Черкащині та Київщині є загиблі та поранені.

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