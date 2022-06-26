Враг атаковал Одессу двумя ракетами типа "Оникс", их сбила ПВО – ОК «Юг»
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. Украинские силы противовоздушной обороны сбили над Одессой две противокорабельные ракеты, пишет УНН со ссылкой на сообщение Оперативного командования «Юг».
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«Под прикрытием грозы враг атаковал Одесскую область двумя противокорабельными ракетами типа "Оникс", выпустив их из берегового ракетного комплекса "Бастион", с территории временно оккупированного Крыма. Но силы противовоздушной обороны наготове в любое время и в любую погоду: обе ракеты уничтожены на подлете к Одессе», - сообщили в командовании.
Напомним
Одесситы сегодня услышали сильный взрыв, раздававшийся в городе.
Как сообщали Telegram-каналы, сработала противовоздушная оборона. Отмечалось, что над Одессой была сбита ракета рашистов.
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