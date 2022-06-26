В Одесі чули потужний вибух

Деталі

Так, про вибух інформують користувачі Telegram-каналів.

Крім того, інформацію підтвердив нардеп Олексій Гончаренко.

Офіційного підтвердження «прильотів» чи інформації щодо пошкоджень від офіційних представників одеської влади наразі не було.

Водночас, інші Telegram-канали пишуть, начебто над Одесою збили ракети рашистів.

З 16:08 в Одесі та області лунає повітряна тривога.

Нагадаємо

Сьогодні близько 06:30 ранку у столиці прогриміли вибухи. Внаслідок ракетного удару по житловому будинку у Шевченківському районі Києва загинула щонайменше одна людина.

Також одна з російських ракет влучила у приватний дитячий садок на вулиці Половецькій.