В Одесі чули потужний вибух
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Очевидці та користувачі соцмереж повідомляють про потужний вибух в місті Одеса, пише УНН.
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Так, про вибух інформують користувачі Telegram-каналів.
Крім того, інформацію підтвердив нардеп Олексій Гончаренко.
Офіційного підтвердження «прильотів» чи інформації щодо пошкоджень від офіційних представників одеської влади наразі не було.
Водночас, інші Telegram-канали пишуть, начебто над Одесою збили ракети рашистів.
З 16:08 в Одесі та області лунає повітряна тривога.
Нагадаємо
Сьогодні близько 06:30 ранку у столиці прогриміли вибухи. Внаслідок ракетного удару по житловому будинку у Шевченківському районі Києва загинула щонайменше одна людина.
Також одна з російських ракет влучила у приватний дитячий садок на вулиці Половецькій.