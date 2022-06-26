В Одессе слышали мощный взрыв
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. Очевидцы и пользователи соцсетей сообщают о мощном взрыве в городе Одесса, пишет УНН.
Детали
Так, о взрыве информируют пользователи Telegram-каналов.
Кроме того, информацию подтвердил нардеп Алексей Гончаренко.
Официального подтверждения «прилетов» или информации о повреждениях от официальных представителей одесской власти пока не было.
В то же время, другие Telegram-каналы пишут, будто над Одессой сбили ракеты рашистов.
С 16:08 в Одессе и области раздается воздушная тревога.
Напомним
Сегодня около 06:30 утра в столице прогремели взрывы. В результате ракетного удара по жилому дому в Шевченковском районе Киева погиб по меньшей мере один человек.
Также одна из российских ракет попала в частный детский сад на улице Половецкой.