Ворог атакував Одесу двома ракетами типу "Онікс", їх збила ППО – ОК «Південь»
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Українські сили протиповітряної оборони збили над Одесою дві протикорабельні ракети, пише УНН з посиланням на повідомлення Оперативного командування «Південь».
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«Під прикриттям грози ворог атакував Одещину двома протикорабельними ракетами типу "Онікс", випустивши їх з берегового ракетного комплексу "Бастіон", з території тимчасово окупованого Криму. Але сили протиповітряної оборони напоготові у будь-який час та за всілякої погоди: обидві ракети знищено на підльоті до Одеси», - повідомили в командуванні.
Нагадаємо
Одесити сьогодні почули сильних вибух, що лунав у місті.
Як повідомляли Telegram-канали, спрацювала протиповітряна оборона. Зазначалось, що над Одесою збили ракету рашистів.
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