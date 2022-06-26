Ворог атакував Одесу двома ракетами типу "Онікс", їх збила ППО – ОК «Південь»

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«Під прикриттям грози ворог атакував Одещину двома протикорабельними ракетами типу "Онікс", випустивши їх з берегового ракетного комплексу "Бастіон", з території тимчасово окупованого Криму. Але сили протиповітряної оборони напоготові у будь-який час та за всілякої погоди: обидві ракети знищено на підльоті до Одеси», - повідомили в командуванні.

Нагадаємо

Одесити сьогодні почули сильних вибух, що лунав у місті.

Як повідомляли Telegram-канали, спрацювала протиповітряна оборона. Зазначалось, що над Одесою збили ракету рашистів.

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