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Враг атаковал Николаев БПЛА - есть попадания в гражданские объекты

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 мая. УНН. Ночью оккупанты атаковали Николаев БПЛА "Shahed-136/131". Боеприпасы попали в жилую пятиэтажку и предприятие, пожары ликвидированы. Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН. 

Цитата

"Сегодня ночью, в 01:23, враг совершил обстрел Николаева, по предварительной информации ударными дронами иранского производства "Shahed-136/131".

Из-за попадания боеприпасов повреждения получил пятиэтажный жилой дом и разрушено двухэтажное здание на предприятии. В результате обстрела возникли пожары на обоих объектах, которые были оперативно ликвидированы подразделениями ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Три человека пострадали", - говорится в сообщении. 

Дополнение

Вчера враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

Воздушное командование «Юг» сообщает, что ночью на Николаевщине был сбит один вражеский ударный БПЛА «Shahed-136/131».

Напомним

За 11 мая враг обстрелял две громады Николаевщины.

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