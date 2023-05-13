Враг атаковал Николаев БПЛА - есть попадания в гражданские объекты

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"Сегодня ночью, в 01:23, враг совершил обстрел Николаева, по предварительной информации ударными дронами иранского производства "Shahed-136/131".

Из-за попадания боеприпасов повреждения получил пятиэтажный жилой дом и разрушено двухэтажное здание на предприятии. В результате обстрела возникли пожары на обоих объектах, которые были оперативно ликвидированы подразделениями ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Три человека пострадали", - говорится в сообщении.

Дополнение

Вчера враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

Воздушное командование «Юг» сообщает, что ночью на Николаевщине был сбит один вражеский ударный БПЛА «Shahed-136/131».

Напомним

За 11 мая враг обстрелял две громады Николаевщины.