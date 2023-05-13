Ворог атакував Миколаїв БПЛА - є влучання у цивільні об'єкти
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Вночі окупанти атакували Миколаїв БПЛА "Shahed-136/131". Боєприпаси влучили у жилу п'ятиповерхівку та підприємство, пожежі ліквідовано. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
Цитата
"Сьогодні вночі, о 01:23, ворог здійснив обстріл Миколаєва, за попередньою інформацією ударними дронами іранського виробництва "Shahed-136/131".
Через влучення боєприпасів пошкодження зазнав п’ятиповерховий житловий будинок та зруйновано двоповерхову будівлю на підприємстві. Внаслідок обстрілу виникли пожежі на обох обʼєктах, які були оперативно ліквідовані підрозділами ГУ ДСНС України в Миколаївській області.
Троє людей постраждали", - йдеться у повідомлені.
Доповнення
Вчора ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.
Повітряне командування «Південь» повідомляє, що вночі на Миколаївщині було сбито один ворожий ударний БПЛА «Shahed-136/131».
Нагадаємо
За 11 травня ворог обстріляв дві громади Миколаївщини.