Враг активно атакует: за минувшие сутки зафиксировано 8 боевых столкновений на Бахмутском направлении
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. На Бахмутском направлении враг активно атакует украинские позиции, используя различные виды вооружения, чтобы вернуть утраченные позиции, однако безуспешно. Об этом сообщил начальник пресс-службы восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона, пишет УНН.
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«Сегодня мы имеем успехи на Бахмутском направлении - продолжаем выбивать врагов с ранее занимаемых позиций. Также отбиваем атаки, попытки противника восстановить свои ранее утраченные положения. В частности противник пытается штурмовать Клещеевку Анриевку - безуспешно.
За минувшие сутки 8 боевых столкновений зафиксировано на Бахмутском направлении. Также противник бил по вооруженным силам Украины 519 раз», - доложил Илья Евлаш.
Детали
Враг наносит удары по украинским позициям, используя реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию, минометы, гранатометы различных типов и стрелковое оружие. Вдобавок оккупант четыре раза использовал авиацию.
В свою очередь украинским силам удалось ликвидировать низкую различных артиллерийских систем и тяжелой техники противника.
В частности было уничтожено: три танка, одну БМП, одну пушку «Нона-С», также еще одну «Мста-Б», по одной «Д-20» и «Д-30».
Также было обнаружено подразделениями радиоэлектронной борьбы вражеский пункт управления БПЛА и нанесено огневое поражение по этой точке. Также уничтожили 8 FPV дронов и два беспилотных летательных аппарата зала.
Напоследок Евлаш добавил, что именно FPV дроны – это сейчас одни из самых надоедливых средств, которые есть у противника и этому уделяется очень большое внимание.
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