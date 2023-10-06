Враг активно атакует: за минувшие сутки зафиксировано 8 боевых столкновений на Бахмутском направлении

ukru
Эксклюзив
06:36 • 50541 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

06:19 • 99287 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 127963 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 161881 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 128330 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 122295 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 158688 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 116490 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 122964 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130627 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Мэр Венеции наградил украинца, спасшего жизнь раненому ножом мужчине

Мэр Венеции наградил украинца, спасшего жизнь раненому ножом мужчине

13 марта, 00:27 • 65857 просмотра
В Мариуполе оккупанты месяцами не платят зарплату медикам и коммунальщикам

В Мариуполе оккупанты месяцами не платят зарплату медикам и коммунальщикам

13 марта, 02:27 • 52194 просмотра
Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

13 марта, 03:06 • 107971 просмотра
Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

13 марта, 03:33 • 51619 просмотра
Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

05:20 • 101101 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 127963 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 161881 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 117690 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 124707 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 158688 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

07:35 • 25394 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 145207 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 152736 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 157093 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 155092 просмотра
Актуальное
Враг активно атакует: за минувшие сутки зафиксировано 8 боевых столкновений на Бахмутском направлении

Враг активно атакует: за минувшие сутки зафиксировано 8 боевых столкновений на Бахмутском направлении

Киев • УНН

 • 485480 просмотра

КИЕВ. 6 октября. УНН. На Бахмутском направлении враг активно атакует украинские позиции, используя различные виды вооружения, чтобы вернуть утраченные позиции, однако безуспешно. Об этом сообщил начальник пресс-службы восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона, пишет УНН.

Цитата

«Сегодня мы имеем успехи на Бахмутском направлении - продолжаем выбивать врагов с ранее занимаемых позиций. Также отбиваем атаки, попытки противника восстановить свои ранее утраченные положения. В частности противник пытается штурмовать Клещеевку Анриевку - безуспешно.

За минувшие сутки 8 боевых столкновений зафиксировано на Бахмутском направлении. Также противник бил по вооруженным силам Украины 519 раз», - доложил Илья Евлаш.

Детали

Враг наносит удары по украинским позициям, используя реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию, минометы, гранатометы различных типов и стрелковое оружие. Вдобавок оккупант четыре раза использовал авиацию.

В свою очередь украинским силам удалось ликвидировать низкую различных артиллерийских систем и тяжелой техники противника.

В частности было уничтожено: три танка, одну БМП, одну пушку «Нона-С», также еще одну «Мста-Б», по одной «Д-20» и «Д-30».

Также было обнаружено подразделениями радиоэлектронной борьбы вражеский пункт управления БПЛА и нанесено огневое поражение по этой точке. Также уничтожили 8 FPV дронов и два беспилотных летательных аппарата зала.

Напоследок Евлаш добавил, что именно FPV дроны – это сейчас одни из самых надоедливых средств, которые есть у противника и этому уделяется очень большое внимание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Силы обороны имели успех восточнее Андреевки – Генштаб

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ВойнаКриминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы