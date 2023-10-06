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Ворог активно атакує: за минулу добу зафіксовано 8 бойових зіткнень на Бахмутському напрямку

Ворог активно атакує: за минулу добу зафіксовано 8 бойових зіткнень на Бахмутському напрямку

Київ • УНН

 • 485480 перегляди

КИЇВ. 6 жовтня. УНН. На Бахмутському напрямку ворог активно атакує українські позиції, використовуючи різні види озброєння, щоб повернути втрачені позиції, проте безуспішно. Про це повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, пише УНН.

Цитата

«Сьогодні ми маємо успіхи на Бахмутському напрямку - продовжуємо вибивати ворогів з раніше займаних позицій. Також відбиваємо атаки, намагання противника відновити свої раніше втрачені положення. Зокрема противник намагається штурмувати Кліщіївку Анріївку - безуспішно.

За минулу добу 8 бойових зіткнень зафіксовано на Бахмутськму напрямку. Також противник гатив по збройним силам України 519 разів», - доповів Ілля Євлаш.

Деталі

Ворог наносить удари по українських позиціях, використовуючи реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію, міномети, гранатомети різних типів та стрілецьку зброю. На додачу окупант чотири рази використовував авіацію.

У свою чергу українським силам вдалося ліквідувати низьку різних артилерійських систем та важкої техніки противника.

Зокрема було знищено: три танки, одну БМП, одну гармату «Нона-С», також ще одну «Мста-Б», по одній «Д-20» та «Д-30».

Також було виявлено підрозділами радіоелектронної боротьби ворожий пункт управління БПЛА та завдано вогневого ураження по цій точці. Також знищили 8 FPV дронів та два безпілотних літальних апарати зала.

Наостанок Євлаш додав, що саме FPV дрони – це зараз одні з найдокучливіших засобів, які є в противника і цьому приділяється дуже велика увага.

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