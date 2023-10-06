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Сили оборони мали успіх східніше Андріївки - Генштаб

Сили оборони мали успіх східніше Андріївки - Генштаб

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Українські військові мали успіх східніше Андріївки Донецької області. Про це повідомив у п'ятницю речник Генштабу ЗСУ Павло Ковальчук в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Цитата

«На Бахмутському напрямку Сили оборони мали успіх східніше Андріївки Донецької області», - сказав Ковальчук.

Деталі

За його словами, на Авдіївському та Мар'їнському напрямках противник вів безуспішні штурмові дії в районі Авдіївки Донецької області. Здійснив 14 невдалих атак в районах Мар'їнки та Новомихайлівки.

«На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаки ворога біля Золотої Ниви та Водяного Донецької області. Своєю чергою, противник безуспішно намагався відновити втрачене положення східніше Диліївки Донецької області», - розповів Ковальчук.

Також він повідомив, що Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області. Завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Доповнення

Сили оборони України мали частковий успіх у районах Кліщіївки та Андріївки у Донецькій області.

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