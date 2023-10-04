Сили оборони мають успіх у районах Кліщіївки та Андріївки і закріплюються - Генштаб

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"Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, мають частковий успіх у районах Кліщіївки та Андріївки, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах", - повідомив Ковальчук.

З його слів, ворог на Бахмутському напрямку безуспішно намагався відновити втрачене положення у районі Андріївки Донецької області.

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Усього минулої доби, за його словами, сталося 43 бойових зіткнення.