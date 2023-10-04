Силы обороны имеют успех в районах Клищеевки и Андреевки и закрепляются - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Силы обороны Украины имеют частичный успех в районах Клищеевки и Андреевки в Донецкой области, сообщил в среду спикер Генштаба ВСУ Павел Ковальчук в эфире телемарафона, пишет УНН.
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"Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, имеют частичный успех в районах Клищеевки и Андреевки, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах", - сообщил Ковальчук.
По его словам, враг на Бахмутском направлении безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области.
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Всего за прошедшие сутки, по его словам, произошло 43 боевых столкновения.