Силы обороны имели успех восточнее Андреевки - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Украинские военные имели успех восточнее Андреевки Донецкой области. Об этом сообщил в пятницу спикер Генштаба ВСУ Павел Ковальчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
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«На Бахмутском направлении силы обороны имели успех восточнее Андреевки Донецкой области», - сказал Ковальчук.
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По его словам, на Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел безуспешные штурмовые действия в районе Авдеевки Донецкой области. Совершил 14 неудачных атак в районах Марьинки и Новомихайловки.
«На Шахтерском направлении украинские воины отбили атаки врага возле Золотой Нивы и Водяного Донецкой области. В свою очередь, противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение восточнее Дилиевки Донецкой области», - рассказал Ковальчук.
Также он сообщил, что Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области. Наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
Дополнение
Силы обороны Украины имели частичный успех в районах Клещиевки и Андреевки в Донецкой области.