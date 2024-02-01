Вопрос времени: Лубинец об обращении Украины в суд ООН относительно геноцида, который совершают россияне
Украина собирает доказательства принудительной депортации украинских детей, чтобы обвинить россию в геноциде.
Euroclear заработал более 4 миллиардов евро на замороженных российских активах
Euroclear продолжает отделять прибыли, связанные с санкциями россии, от основных финансовых результатов и сохраняет эти прибыли до получения дальнейших указаний по распределению или управлению такими доходами.
У Зеленского заявили, что только полноценный трибунал позволит снять иммунитет путина
Сейчас 40 стран ведут переговоры о создании Специального трибунала для суда над высшими руководителями россии за преступление агрессии. Правительство Нидерландов предложило разместить такой трибунал у себя. В ОП отметили, что создание международного, а не гибридного трибунала станет лучшим способом снятия соответствующих иммунитетов.
Россияне обстреливают Херсон с оккупированного левого берега, в городе слышны взрывы - МВА
Российские войска обстреляли Херсон с левого берега Днепра, повредив автомобиль скорой помощи.
"Заражены" более двух тысяч компьютеров: в Госспецсвязи предотвратили хакерскую атаку на госпредприятие
Специалисты Госспецсвязи помешали хакерам получить удаленный доступ к более 2000 компьютеров на государственном предприятии, которые были заражены вредоносным программным обеспечением DIRTYMOE.
На мой взгляд Третья мировая война уже началась - Лубинец
Украинский омбудсмен выразил мнение, что Третья мировая война уже началась, и демократические страны, такие как Украина, борются против авторитарных режимов, которые поддерживают российское вторжение.
12 лет тюрьмы получил военнослужащий рф, который пытал жителей Херсонщины
Российского военнослужащего приговорили к 12 годам лишения свободы за задержание и пытки жителей Херсона с проукраинскими взглядами с начала оккупации региона.
Крымский активист Евгений Каракашев вышел на свободу после 6 лет колонии
Крымский активист Евгений Каракашев был освобожден из российской тюрьмы после 6 лет заключения за якобы призывы к терроризму в социальных сетях.
На выборах в ВТО будут голосовать российские военные, чтобы имитировать явку на участках
Российские военные планируют привлечь к голосованию на фейковых выборах на оккупированных украинских территориях, чтобы искусственно завысить явку и легитимизировать российский контроль.
"У меня лично ни с кем нет конфликта": Буданов не стал втягиваться в обсуждение слухов о возможной замене Залужного - CNN
Руководитель военной разведки Украины не стал привлекаться к обсуждению слухов о возможной замене Главнокомандующего ВСУ, указывает CNN.