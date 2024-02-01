Вопрос времени: Лубинец об обращении Украины в суд ООН относительно геноцида, который совершают россияне

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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

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Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
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Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
31.01.24  •  138076 просмотра

Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
31.01.24  •  158750 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

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31.01.24  •  163117 просмотра

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Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева
31.01.24  •  157978 просмотра

Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева

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Новости по теме

Вопрос времени: Лубинец об обращении Украины в суд ООН относительно геноцида, который совершают россияне

Украина собирает доказательства принудительной депортации украинских детей, чтобы обвинить россию в геноциде.

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Вопрос времени: Лубинец об обращении Украины в суд ООН относительно геноцида, который совершают россияне

Euroclear заработал более 4 миллиардов евро на замороженных российских активах

Euroclear продолжает отделять прибыли, связанные с санкциями россии, от основных финансовых результатов и сохраняет эти прибыли до получения дальнейших указаний по распределению или управлению такими доходами.

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Euroclear заработал более 4 миллиардов евро на замороженных российских активах

У Зеленского заявили, что только полноценный трибунал позволит снять иммунитет путина

Сейчас 40 стран ведут переговоры о создании Специального трибунала для суда над высшими руководителями россии за преступление агрессии. Правительство Нидерландов предложило разместить такой трибунал у себя. В ОП отметили, что создание международного, а не гибридного трибунала станет лучшим способом снятия соответствующих иммунитетов.

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У Зеленского заявили, что только полноценный трибунал позволит снять иммунитет путина

Россияне обстреливают Херсон с оккупированного левого берега, в городе слышны взрывы - МВА

Российские войска обстреляли Херсон с левого берега Днепра, повредив автомобиль скорой помощи.

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Россияне обстреливают Херсон с оккупированного левого берега, в городе слышны взрывы - МВА

"Заражены" более двух тысяч компьютеров: в Госспецсвязи предотвратили хакерскую атаку на госпредприятие

Специалисты Госспецсвязи помешали хакерам получить удаленный доступ к более 2000 компьютеров на государственном предприятии, которые были заражены вредоносным программным обеспечением DIRTYMOE.

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"Заражены" более двух тысяч компьютеров: в Госспецсвязи предотвратили хакерскую атаку на госпредприятие

На мой взгляд Третья мировая война уже началась - Лубинец

Украинский омбудсмен выразил мнение, что Третья мировая война уже началась, и демократические страны, такие как Украина, борются против авторитарных режимов, которые поддерживают российское вторжение.

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На мой взгляд Третья мировая война уже началась - Лубинец

12 лет тюрьмы получил военнослужащий рф, который пытал жителей Херсонщины

Российского военнослужащего приговорили к 12 годам лишения свободы за задержание и пытки жителей Херсона с проукраинскими взглядами с начала оккупации региона.

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12 лет тюрьмы получил военнослужащий рф, который пытал жителей Херсонщины

Крымский активист Евгений Каракашев вышел на свободу после 6 лет колонии

Крымский активист Евгений Каракашев был освобожден из российской тюрьмы после 6 лет заключения за якобы призывы к терроризму в социальных сетях.

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Крымский активист Евгений Каракашев вышел на свободу после 6 лет колонии

На выборах в ВТО будут голосовать российские военные, чтобы имитировать явку на участках

Российские военные планируют привлечь к голосованию на фейковых выборах на оккупированных украинских территориях, чтобы искусственно завысить явку и легитимизировать российский контроль.

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На выборах в ВТО будут голосовать российские военные, чтобы имитировать явку на участках

"У меня лично ни с кем нет конфликта": Буданов не стал втягиваться в обсуждение слухов о возможной замене Залужного - CNN

Руководитель военной разведки Украины не стал привлекаться к обсуждению слухов о возможной замене Главнокомандующего ВСУ, указывает CNN.

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"У меня лично ни с кем нет конфликта": Буданов не стал втягиваться в обсуждение слухов о возможной замене Залужного - CNN