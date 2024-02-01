Вопрос времени: Лубинец об обращении Украины в суд ООН относительно геноцида, который совершают россияне

Украина собирает доказательства принудительной депортации россиянами украинских детей, которые потенциально можно использовать для обвинения россии в геноциде в Международном суде ООН. Об этом в интервью Голосу Америки рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

"По состоянию на сейчас мы вместе с международными партнерами делаем всю работу. На мой взгляд, это вопрос времени - мы точно должны это сделать. Вопрос - когда мы накопим всю эту доказательную базу", - рассказал омбудсмен.

Чиновник приветствовал решение ПАСЕ назвать депортацию украинских детей геноцидом и выразил надежду, что страны, которые присоединились к международной коалиции по возвращению детей, юридически признают факт совершения россией геноцида украинского народа.

"Геноцид имеет пять признаков, один из которых - принудительное перемещение детей из одной этнической группы в другую. Это то, что делают россияне: оккупировали территорию Украины, забрали украинских детей, вывезли на свою территорию, или принудительно переместили в пределах временно оккупированной территории Украины, забрали украинские документы - свидетельство о рождении в первую очередь, выдали свои, очень часто поменяли информацию и заставляют детей признавать себя россиянами и использовать исключительно русский язык. Все факты показывают, что это - геноцид", - рассказал Лубинец.

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россия признала, что с начала полномасштабного вторжения "приняла" около 700 тысяч украинских детей. Лубинец сообщил, что Украине удалось идентифицировать 19 546 детей, а 518 уже вернулись домой.

В то же время, заявил омбудсмен, количество детей, которых вернули, мизерное в размере трагедии. По его словам, самая большая проблема - получить информацию о детях. Он опроверг утверждение министра иностранных дел россии о том, что страна передала такую информацию.

"У меня есть официальные ответы со стороны международных организаций, к которым я обращался - нет никаких списков, никакой информации. Возвращение каждого ребенка, как маленькая спецоперация - новые подходы, новые аргументы, новые партнеры, даже новые логистические", - рассказал Лубинец.

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По его словам, после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест владимира путина и уполномоченного по правам ребенка рф марии львовой-беловой по обвинениям в незаконной депортации детей с территории Украины в россию, возвращать детей стало проще. В частности, рассуждает Лубинец, благодаря этому удалось вернуть детей, о которых россияне отказывались даже говорить.

"После решения МУС мир проснулся. Это решение стало как холодный душ для лидеров - все начали не просто "глубоко беспокоиться", но и наконец действовать", - считает уполномоченный по правам человека.