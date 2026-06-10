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Вопрос возможной встречи с США зависит от согласования графиков лидеров - Тихий

Киев • УНН

 • 1044 просмотра

Украина ожидает позитивных новостей во время саммита G7 и поддерживает контакт с США, заявил спикер МИД Георгий Тихий. Вопрос встречи президентов остается открытым из-за графиков.

Вопрос возможной встречи с США зависит от согласования графиков лидеров - Тихий

Украина поддерживает постоянный контакт со Соединенными Штатами и рассчитывает на позитивные новости во время саммита G7. В то же время вопрос возможной встречи президентов Украины и США пока остается открытым из-за согласования графиков. Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий во время брифинга, передает УНН.

Детали

О встрече со Соединенными Штатами, пожалуй, еще рано говорить, потому что согласовываются графики лидеров. Не только нашего лидера, но и разных лидеров. Но мы всегда за встречу в контакте с американской стороной. На днях был контакт президента с представителями президента Трампа. Был разговор. Пытаемся выйти на хорошие большие новости как раз в период саммита G7. Не буду пока вдаваться глубже в детали. И, конечно, если бы была возможность организовать встречу президентов - мы были бы "за". Но, пожалуй, еще рановато говорить, мы будем смотреть, как будут согласовываться графики

- заявил Георгий Тихий.

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Алла Киосак

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