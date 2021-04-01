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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 52352 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 73027 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 110131 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 145672 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195978 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193625 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 279939 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
ВОЗ призывает ускорить вакцинацию от COVID-19 в Европе

ВОЗ призывает ускорить вакцинацию от COVID-19 в Европе

Киев  •  УНН

 • 15833 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Ускорение процесса вакцинации населения от коронавируса имеет решающее значение, поскольку количество новых случаев заболевания в Европе продолжает увеличиваться. Об этом говорится в опубликованном в четверг сообщении Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пишет УНН.

Детали

“Вакцины — это лучший выход из пандемии, они не только работают, но и очень эффективно предотвращают инфицирование. Однако внедрение этих вакцин происходит чрезвычайно медленно. И пока охват остается низким, нам необходимо использовать те же меры общественного здравоохранения и социальной защиты, которые мы применяли в прошлом, чтобы компенсировать несоблюдение графика (прививок). Позвольте мне внести ясность: мы должны ускорить этот процесс, наращивая производство, снижая барьеры для введения вакцин и используя все имеющиеся у нас на складе флаконы (с препаратами)”, — приводятся в тексте слова директора бюро Ханса Клюге.

Справка

На прошлой неделе в большинстве стран региона наблюдался рост случаев COVID-19 во всех возрастных группах, кроме охваченных вакцинацией людей старше 80 лет. Было зафиксировано 1,6 млн новых случаев и около 24 тысяч летальных исходов. Европа остается второй в мире после Северной и Южной Америк по этим показателям: общее число жертв быстро приближается к 1 млн, а количество случаев инфицирования — к 45 млн. Около 50 стран и территорий столкнулись с британским штаммом B.1.1.7, который является преобладающим.

К настоящему моменту только 10% населения региона получили первую дозу вакцины, а 4% — обе.

В общей сложности 27 стран региона ввели частичный или полный локдаун, в 21 государстве действует комендантский час в ночное время. За последние две недели 23 страны ужесточили ограничения, 13 государств ослабили рестрикции, еще девять намерены сделать это.

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