ВОЗ призывает ускорить вакцинацию от COVID-19 в Европе

Детали

“Вакцины — это лучший выход из пандемии, они не только работают, но и очень эффективно предотвращают инфицирование. Однако внедрение этих вакцин происходит чрезвычайно медленно. И пока охват остается низким, нам необходимо использовать те же меры общественного здравоохранения и социальной защиты, которые мы применяли в прошлом, чтобы компенсировать несоблюдение графика (прививок). Позвольте мне внести ясность: мы должны ускорить этот процесс, наращивая производство, снижая барьеры для введения вакцин и используя все имеющиеся у нас на складе флаконы (с препаратами)”, — приводятся в тексте слова директора бюро Ханса Клюге.

Справка

На прошлой неделе в большинстве стран региона наблюдался рост случаев COVID-19 во всех возрастных группах, кроме охваченных вакцинацией людей старше 80 лет. Было зафиксировано 1,6 млн новых случаев и около 24 тысяч летальных исходов. Европа остается второй в мире после Северной и Южной Америк по этим показателям: общее число жертв быстро приближается к 1 млн, а количество случаев инфицирования — к 45 млн. Около 50 стран и территорий столкнулись с британским штаммом B.1.1.7, который является преобладающим.

К настоящему моменту только 10% населения региона получили первую дозу вакцины, а 4% — обе.

В общей сложности 27 стран региона ввели частичный или полный локдаун, в 21 государстве действует комендантский час в ночное время. За последние две недели 23 страны ужесточили ограничения, 13 государств ослабили рестрикции, еще девять намерены сделать это.