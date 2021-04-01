ВООЗ закликає пришвидшити вакцинацію від COVID-19 у Європі

Деталі

“Вакцини — це кращий вихід з пандемії, вони не тільки працюють, а й дуже ефективно запобігають інфікуванню. Однак впровадження цих вакцин відбувається надзвичайно повільно. І поки охоплення залишається низьким, нам необхідно використовувати ті ж заходи громадської охорони здоров’я і соціального захисту, які ми застосовували в минулому, щоб компенсувати недотримання графіка (щеплень). Дозвольте мені внести ясність: ми повинні прискорити цей процес, нарощуючи виробництво, знижуючи бар’єри для введення вакцин і використовуючи всі наявні у нас на складі флакони (з препаратами)”, — наводяться в тексті слова директора бюро Ханса Клюге.

Довідка

Минулого тижня в більшості країн регіону спостерігалося зростання випадків COVID-19 у всіх вікових групах, крім охоплених вакцинацією людей старше 80 років. Було зафіксовано 1,6 млн нових випадків і близько 24 тисяч смертей. Європа залишається другою у світі після Північної і Південної Америк за цими показниками: загальна кількість жертв швидко наближається до 1 млн, а кількість випадків інфікування — до 45 млн. Близько 50 країн і територій зіткнулися з британським штамом B.1.1.7, який є переважаючим.

До теперішнього моменту тільки 10% населення регіону отримали першу дозу вакцини, а 4% — обидві.

В цілому 27 країн регіону ввели частковий або повний локдаун, в 21 державі діє комендантська година в нічний час. За останні два тижні 23 країни посилили обмеження, 13 держав ослабили рестрикції, ще дев’ять мають намір зробити це.