ВОЗ: в мире за сутки обнаружили более 461 тыс. случаев заражения коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 119,22 млн, увеличившись за сутки более чем на 461 тыс. Согласно опубликованным в воскресенье данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных случаев возросло более чем на 8,4 тыс., превысив 2,64 млн, передает УНН.
Что известно
По состоянию на вечер 14 марта в ВОЗ поступили сведения про 119 220 681 инфицированного и 2 642 826 умерших. Число инфицированных увеличилось на 461 105, умерших — на 8419.
Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемых государствами.
Детали
Более 44% случаев инфицирования, сообщение о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходятся на Северную и Южную Америку (205 572), на втором месте — Европа (176 241), на третьем — Юго-Восточная Азия (31 601).
Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США — 29 063 401. Далее следуют Бразилия (11 363 380), Индия (11 359 048), Россия (4 390 608), Великобритания (4 253 824), Франция (3 975 989), Италия (3 201 838), Испания (3 183 704), Турция (2 866 012), Германия (2 569 245), Колумбия (2 294 617) и Аргентина (2 192 025).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1 222 516 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 28 303 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.