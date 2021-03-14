ВООЗ: у світі за добу виявили понад 461 тис. випадків зараження коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Кількість підтверджених випадків зараження новим коронавірусом у світі перевищила 119,22 млн, збільшившись за добу більш ніж на 461 тис. Згідно з опублікованими в неділю даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), кількість летальних випадків зросла більш ніж на 8,4 тис., перевищивши 2,64 млн, передає УНН.
Що відомо
Станом на вечір 14 березня в ВООЗ надійшли відомості про 119 220 681 інфікованого і 2 642 826 померлих. Число тих інфікованих збільшилось на 461 105, померлих — на 8 419.
Статистика ВООЗ враховує тільки офіційно підтверджені відомості про випадки зараження і смерті, що надаються державами.
Деталі
Понад 44% випадки інфікування, повідомлення про які надійшли в ВООЗ за минулу добу, припадають на Північну і Південну Америку (205 572), на другому місці — Європа (176 241), на третьому — Південно-Східна Азія (31 601).
Найбільше підтверджених випадків зараження зареєстровано в США — 29 063 401. Далі йдуть Бразилія (11 363 380), Індія (11 359 048), Росія (4 390 608), Велика Британія (4 253 824), Франція (3 975 989), Італія (3 201 838), Іспанія (3 183 704), Туреччина (2 866 012), Німеччина (2 569 245), Колумбія (2 294 617) і Аргентина (2 192 025).
Загальна ситуація в Україні
Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 1 222 516 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 28 303 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.