ВОЗ рекомендует, чтобы новые прививки от COVID были нацелены только на варианты XBB

Детали

Консультативная группа заявила, что новые составы должны быть направлены на создание ответа антител на варианты XBB.1.5 или XBB.1.16, добавив, что также могут быть рассмотрены другие составы или платформы, которые обеспечивают нейтрализующий ответ антител против линий XBB.

Группа предложила больше не включать исходный штамм COVID-19 в будущие вакцины, основываясь на данных о том, что исходный вирус больше не циркулирует среди людей, а прививки, нацеленные на этот штамм, дают «неопределенные или очень низкие уровни нейтрализующих антител» против циркулирующих в настоящее время вариантов.

Производители вакцин против COVID-19, такие как Pfizer/BioNtech, Moderna Inc и Novavax Inc, уже разрабатывают версии своих соответствующих вакцин, нацеленных на XBB.1.5 и другие штаммы, циркулирующие в настоящее время.

Управление санитарного надзора за качеством пищевых продуктов и медикаментов США также намерено провести в июне совещание сторонних экспертов, чтобы обсудить составляющие прививок от COVID-19 на конец этого года. Ожидается, что производители вакцин обновят свои прививки после выбора штаммов.

Добавим

В конце марта ВОЗ пересмотрела свои рекомендации по вакцинации против COVID и предположила, что здоровым детям и подросткам, возможно, не обязательно делать прививки, но пожилые люди и группы высокого риска должны получить бустерную дозу в период от шести до 12 месяцев после последней вакцинации.

Последние рекомендации появились примерно через две недели после того, как ВОЗ отменила глобальный статус чрезвычайной ситуации в связи с COVID-19.