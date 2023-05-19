ВОЗ рекомендует, чтобы новые прививки от COVID были нацелены только на варианты XBB

ukru
13 марта, 19:26 • 78815 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 118027 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 112995 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 112531 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 104811 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 100430 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 111810 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 132045 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 175526 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 206475 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский принял участие в ифтаре с воинами и наградил героев Украины

Зеленский принял участие в ифтаре с воинами и наградил героев Украины

13 марта, 20:33 • 40277 просмотра
Джек Тейшейра, который "сливал" секретные документы Пентагона о войне в Украине, признал свою вину

Джек Тейшейра, который "сливал" секретные документы Пентагона о войне в Украине, признал свою вину

13 марта, 22:06 • 23491 просмотра
Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

13 марта, 22:49 • 51616 просмотра
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

02:47 • 37354 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

03:43 • 81137 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 175521 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 206471 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 147671 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 154105 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 190529 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 77307 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 105570 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 122378 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 157922 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 164657 просмотра
Актуальное
ВОЗ рекомендует, чтобы новые прививки от COVID были нацелены только на варианты XBB

ВОЗ рекомендует, чтобы новые прививки от COVID были нацелены только на варианты XBB

Киев • УНН

 • 1425642 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. Консультативная группа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала обновить бустерные прививки от COVID-19 в этом году, чтобы нацелить их на один из вариантов ХВВ, который доминирует в настоящее время, информирует УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Консультативная группа заявила, что новые составы должны быть направлены на создание ответа антител на варианты XBB.1.5 или XBB.1.16, добавив, что также могут быть рассмотрены другие составы или платформы, которые обеспечивают нейтрализующий ответ антител против линий XBB.

Группа предложила больше не включать исходный штамм COVID-19 в будущие вакцины, основываясь на данных о том, что исходный вирус больше не циркулирует среди людей, а прививки, нацеленные на этот штамм, дают «неопределенные или очень низкие уровни нейтрализующих антител» против циркулирующих в настоящее время вариантов.

Производители вакцин против COVID-19, такие как Pfizer/BioNtech, Moderna Inc и Novavax Inc, уже разрабатывают версии своих соответствующих вакцин, нацеленных на XBB.1.5 и другие штаммы, циркулирующие в настоящее время.

Управление санитарного надзора за качеством пищевых продуктов и медикаментов США также намерено провести в июне совещание сторонних экспертов, чтобы обсудить составляющие прививок от COVID-19 на конец этого года. Ожидается, что производители вакцин обновят свои прививки после выбора штаммов.

Добавим

В конце марта ВОЗ пересмотрела свои рекомендации по вакцинации против COVID и предположила, что здоровым детям и подросткам, возможно, не обязательно делать прививки, но пожилые люди и группы высокого риска должны получить бустерную дозу в период от шести до 12 месяцев после последней вакцинации.

Последние рекомендации появились примерно через две недели после того, как ВОЗ отменила глобальный статус чрезвычайной ситуации в связи с COVID-19.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

COVID-19Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы