ВООЗ рекомендує, щоб нові щеплення від COVID були націлені лише на варіанти XBB
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Консультативна група Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендувала оновити бустерні щеплення від COVID-19 цього року, щоб націлити їх на один із варіантів ХВВ, який домінує на даний час, інформує УНН з посиланням на Reuters.
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Консультативна група заявила, що нові складники повинні бути спрямовані на створення відповіді антитіл на варіанти XBB.1.5 або XBB.1.16, додавши, що також можуть бути розглянуті інші склади або платформи, які забезпечують нейтралізуючу відповідь антитіл проти ліній XBB.
Група запропонувала більше не включати вихідний штам COVID-19 в майбутні вакцини, ґрунтуючись на даних про те, що вихідний вірус більше не циркулює серед людей, а щеплення, націлені на цей штам, дають «невизначені або дуже низькі рівні антитіл, що нейтралізують» проти циркулюючих в даний час варіантів.
Виробники вакцин проти COVID-19, такі як Pfizer/BioNtech, Moderna Inc і Novavax Inc, вже розробляють версії своїх відповідних вакцин, націлених на XBB.1.5 та інші штами, що циркулюють нині.
Управління санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США також має намір провести в червні нараду сторонніх експертів, щоб обговорити складові щеплень від COVID-19 на кінець цього року. Очікується, що виробники вакцин оновлять свої щеплення після вибору штамів.
Додамо
Наприкінці березня ВООЗ переглянула свої рекомендації щодо вакцинації проти COVID і припустила, що здоровим дітям та підліткам, можливо, не обов'язково робити щеплення, але люди похилого віку та групи високого ризику повинні отримати бустерну дозу в період від шести до 12 місяців після останньої вакцинації.
Останні рекомендації з'явилися приблизно за два тижні після того, як ВООЗ скасувала глобальний статус надзвичайної ситуації у зв'язку з COVID-19.