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ВОЗ передала Украине сыворотки против дифтерии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 августа. УНН. Всемирная организация здравоохранения передала Украине 200 ампул сыворотки против дифтерии. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

"Партия дифтерийного антитоксина - 200 ампул - уже развозится по всем регионам Украины. Сыворотку в качестве гуманитарной помощи предоставила Украине Всемирная организация здравоохранения", - говорится в сообщении.

Кроме того, продолжается закупка сыворотки за счет государственного бюджета, и за счет международных организаций. Лекарство используют, если есть подозрение на инфекцию, или для лечения.

"По статистике, 50 из 1000 инфицированных умирают. Своевременное введение сыворотки может спасти жизнь, при этом все равно остается риск смерти", - отмечают в Минздраве.

Из-за высокой смертности Министерство настаивает на вакцинации согласно календарю прививок.

Согласно данным Министерства здравоохранения, в Украине есть два миллиона доз вакцины для детей дошкольного возраста.

Ранее УНН сообщал, что непривитый ребенок умер от кори.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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