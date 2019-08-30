ВООЗ передала Україні сироватки проти дифтерії
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Всесвітня організація охорони здоров'я передала Україні 200 ампул сироватки проти дифтерії. Про це УНН повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.
"Партія дифтерійного антитоксину - 200 ампул - вже розвозиться по всіх регіонах України. Сироватку як гуманітарну допомогу надала Україні Всесвітня організація охорони здоров’я", - йдеться в повідомленні.
Окрім того, продовжується закупівля сироватки за кошти державного бюджету, та за кошти міжнародних організацій. Ліки використовують, якщо є підозра на інфекцію, або для лікування.
"За статистикою, 50 з 1000 інфікованих помирають. Своєчасне введення сироватки може врятувати життя, при цьому все одно залишається ризик смерті" – зазначають у МОЗ.
Через високу смертність Міністерство наполягає на вакцинації згідно з календарем щеплень.
Згідно з даними Міністерства охорони здоров’я, в Україні є два мільйони доз вакцини для дітей дошкільного віку.
Раніше УНН повідомляв, що нещеплена дитина померла від кору.