ВОЗ передала Украине вторую партию реагентов для тестирования на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) передала Украине еще один набор реагентов, которого хватит для 5 тыс. реакций. Об этом говорится на странице ВОЗ в Facebook, передает УНН.
"Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) передала второй набор реагентов для тестирования на COVID-19 для примерно 5000 реакций в Центр Общественного Здоровья МОЗ Украины. Первый набор был на 3000 реакций", - говорится в сообщении.
Указано, что ВОЗ пытается улучшить возможности Украины проводить тестирование на COVID-19, поскольку именно своевременная диагностика является самым эффективным инструментом для предотвращения случаев инфицирования и спасти жизнь.
Напомним, за прошедшие сутки, 17 марта, в Центр общественного здоровья МОЗ Украины поступило 41 подозрение на коронавирус COVID-19.